«В период выборов власти могут усилить давление на независимые СМИ»

Представители журналистского сообщества прогнозируют рост давления на независимые СМИ со стороны власти. Такое мнение они высказали БелаПАН, комментируя заявления, сделанные 25 июня в Палате представителей министром внутренних дел Юрием Караевым.

Задержание корреспондента Радыё Свабода Александры Дынько. Фото svaboda.org

Отвечая на вопросы депутатов, глава МВД, в частности, заявил, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы», и что они «управляются через телеграм-каналы и через стрим «Радио Свобода». Говоря о работе журналистов «Радыё Свабода» в режиме прямой трансляции на акции «цепь солидарности» в Минске в конце прошлой недели, Караев заявил, что они «заменили собой стримы Тихановского».

«В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: «смещаемся вправо», «смещаемся влево», «разрыв цепочки», — цитирует министра информагентство БелТА.

Следует отметить, что на сегодняшнее пленарное заседание нижней палаты был допущен узкий круг журналистов государственных СМИ. Как пояснили БелаПАН в пресс-службы нижней палаты — в связи с противоэпидемическими мерами.

Как считает медиаэксперт, журналист Павлюк Быковский, правоохранительные органы могут и впредь пытаться ограничить работу СМИ на уличных акциях для минимизации их участников. Однако, добавил он, то, как журналисты «Радыё Свабода» освещали упомянутую акцию, полностью совпадает с функцией СМИ, поскольку «медиа являются площадкой для всех, дают возможность высказываться всем общественным настроениям и мнениям». «Не правоохранительным органам заниматься корректировкой редакционной политики», — подчеркнул эксперт.

«Правоохранительные органы, как и во время антитунеядских протестов в 2017 году, заметили, что если нет медиа, нет блогеров, то протесты менее яркие и массовые, — отметил Быковский. — Скорее всего, этот опыт собираются перенести на работу с медиа в целом. В ситуации политического кризиса, который мы сейчас наблюдаем в Беларуси и который связан с выборами, определенным вероятным падением рейтинга Александра Лукашенко (мы не можем это зафиксировать, потому что у нас не работают независимые социологические центры, которые оценивают электоральный рейтинг), все это может иметь скверные последствия — как для крупных проектов вроде «Радыё Свабода», так и для небольших проектов и даже блогеров. Ведь сегодня, помимо этих высказываний Караева, мы узнали об обыске у достаточно известного блогера Игоря Лосика».

Быковский не стал прогнозировать, чем обернется для белорусской редакции «Радыё Свабода» ситуация в свете задержания журналистки Александры Дынько и оператора Андрея Рабчика на акции 19 июня в Минске, а также заявлений главы МВД. По его мнению, белорусские власти, по крайней мере в лице Министерства иностранных дел, «никогда не хотели принципиально рвать отношения с США», поэтому предпринимать каких-либо радикальных действий в отношении СМИ американского происхождения перед скорым приездом нового посла Соединенных Штатов они вряд ли будут.

Председатель РОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Андрей Бастунец обратил внимание БелаПАН, что давление на СМИ в последнее время заметно усилилось.

«И, кстати, именно «Радыё Свабода» это очень хорошо ощутила, поскольку мы знаем, что министр информации угрожал руководителю белорусской службы лишением аккредитации «Радыё Свабода», — подчеркнул он. — Мы знаем, что были задержания журналистов «Радыё Свабода» во время стрима, которые произошли на глазах у граждан. Сегодняшнее замечание [министра внутренних дел Юрия Караева] — это свидетельство того, что давление в первую очередь на «Радыё Свабода» заметно выросло».

«То же самое, может быть, в меньшей степени, касается и других СМИ, — добавил руководитель БАЖ. — Во всяком случае, напряженность возросла. Потому БАЖ, БелаПАН и другие средства массовой информации (всего около 50 медиаструктур) подписали заявление, в котором обратили внимание на задержания журналистов, увеличение числа штрафов журналистам и в целом на отношение к СМИ в сегодняшний момент».

По словам Бастунца, Караев не единственный, кто в последнее время резко высказывался о СМИ. Он напомнил, что прежде на этот счет заявления делали новый министр информации Игорь Луцкий и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «И президент заявлял, что надо разобраться с телеграм-каналами и другими средствами распространения информации. К сожалению, как мы видим, это та атмосфера, которая сегодня господствует во властных кругах», — констатировал Бастунец.

В связи с этими событиями он не ожидает «ничего хорошего в ближайшее время» для белорусских медиа.

Вместе с тем, по мнению Бастунца, «журналисты должны просто выполнять свою работу по сбору и распространению информации, что они и делают». «А что касается журналистских организаций и руководителей медиа, то им нужно писать обращения в государственные органы, обращать внимание на нелепость происходящего, обжаловать действия, в результате которых были нарушены права журналистов, поднимать волну журналистской и в целом общественной солидарности, доносить эту информацию до зарубежных и международных журналистских правозащитных структур», — подчеркнул глава БАЖ.