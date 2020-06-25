Ермошина раскритиковала интернет-претензии к формированию избиркомов

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов «не видит в целом нарушений процедуры при образовании избирательных комиссий», заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в традиционном еженедельном видеообращении 25 июня.

«Все, скажем так, интернет-претензии, которые встречаются в сети на данный момент, несостоятельны и не свидетельствуют о нарушении процесса при образовании комиссий», — считает Ермошина.

Она отметила, что по рекомендации ЦИК ряд местных администраций провели свои заседания без приглашения наблюдателей, а также граждан, выдвинутых в состав комиссий, «однако вели стрим с заседаний данных органов, и лица, заинтересованные в том, чтобы наблюдать за процессом образования комиссий, все это видели».

«Другие исполнительные комитеты — там, где технические возможности хуже, не предоставляют возможности ведения подобного стрима, — проводили традиционные заседания с приглашением средств массовой информации, наблюдателей, а также представителей тех, кто был выдвинут в состав избирательных комиссий», — заявила Ермошина.

При этом она «хотела бы напомнить известную поговорку, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят». «И тогда, когда у нас на территории Гомельской области в двух избирательных комиссиях лица, приглашенные на заседания, вели одновременно видеозапись, несмотря на претензии исполнительных комитетов о том, что видеозапись не ведется на заседаниях, и их просили прекратить подобное, ну, данные лица отвергали всякие предложения», — сказала Ермошина.

«Подобное поведение никакого отношения не имеет к гласности, — уверена она. — Ибо гласность в соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса обеспечивается присутствием наблюдателей и присутствием средств массовой информации. Никакие собственные видения гражданами вот этой процедуры законом не предусмотрены».

«Поэтому в дальнейшем я попрошу всех тех, кто желает участвовать в избирательном процессе, все-таки уважать противоположную сторону и вести себя в соответствии с теми нормами, которые предусмотрены как регламентами соответствующих государственных органов и избирательных комиссий, так и нормами избирательного законодательства», — призвала Ермошина.

По информации главы ЦИК, хотя закон предполагает возможность включения в состав избирательных комиссий до 19 членов, финансирование предоставлено по Минску только на 16 членов, по регионам — на 15. «Исходя из этого, исполнительные комитеты уменьшали или увеличивали количественный состав участковых комиссий», — отметила она.

Ермошина сообщила, что в этом году интерес к избирательным комиссиям был больше, чем на парламентских выборах 2019 года. «Несмотря на то что участковых комиссий образовано в целом меньше, чем это было в 2019 году, в них выдвинуто на 2,5 тыс. больше претендентов на включение в состав, т.е. более 70 тыс. человек. По результатам анализа тех, кто выдвигался в состав избирательных комиссий, мы видим, что на 2%, т.е. до 36%, выросло количество тех, кого выдвигают граждане путем подачи заявлений. Несколько уменьшилось количество представителей трудовых коллективов. На прежнем уровне осталось представительство общественных объединений, в т.ч. политических партий», — заявила Ермошина.

По результатам образования участковых комиссий «в целом данные пропорции соблюдены». «Количество лиц, которые вошли в состав участковых избирательных комиссий и выдвинулись путем сбора подписей избирателей, на 2% уменьшилось по сравнению с количеством выдвиженцев, — отметила глава ЦИК. — Немножко, на 0,4%, выросло количество представителей трудовых коллективов. Политические партии и общественные объединения укрепили свои позиции, и их стало в избирательных комиссиях больше. В целом колебания между теми, кто был выдвинут и кто включен в состав избирательных комиссий, составляет не более 2%».

«Более всего от политических партий представителей Республиканской партии труда и справедливости. Кстати, это уже традиционно. Что же касается общественных объединений, тут тоже сохранена традиционная квота как при выдвижении, так и по включению в состав избирательных комиссий: более всего представителей Федерации профсоюзов, на втором месте — объединение «Белая Русь». Белорусский союз женщин на третьем месте, на четвертом — Белорусский республиканский союз молодежи», — сообщила Ермошина.

24 июня штаб претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что из 3.500 граждан, предложивших свои кандидатуры в состав участковых комиссий в рамках кампании «Честные люди», туда не попал практически никто.