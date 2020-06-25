Официально: Лукашенко не подавал документы на участие в выборах президента

Документы на регистрацию кандидатами в президенты подали пока только два из семи претендентов — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.

Как сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в традиционном еженедельном видеообращении 25 июня, «остальные, скажем так, находятся в процессе подготовки документов и, я уверена, в ближайшее время посетят Центральную комиссию и представят документы».

По ее словам, «проверку данных документов будет осуществлять Центральная комиссия путем направления деклараций в органы, которые учитывают недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги граждан и которые нам дадут подробный ответ, а что же имеется из имущества и доходов у наших претендентов и насколько они были правдивы, предоставляя данные декларации», — сказала Ермошина.

По ее словам, сейчас идет проверка подписных листов. «К 1 июля нам будет уже известно, сколько содержится в подписных листах тех подписей, которые признаны избирательными комиссиями действительными. Одновременно потенциальные кандидаты могут до 4 июля подать заявления о согласии баллотироваться», — отметила глава ЦИК.

Помимо Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, и Цепкало, необходимые 100 тыс. подписей граждан за свое выдвижение в избиркомы сдали Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.