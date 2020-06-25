«Наша Ніва» переходит на новый интернет-адрес

С 26 июня «Наша Ніва» будет доступна по адресу Nashaniva.by, сообщила редакция в своем телеграм-канале.

Редакция пояснила потерю своего прежнего адреса nn.by: «Наш домен зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах компании «Надежные программы». Каким-то загадочным образом оказалось, что спам-фильтр отправил четыре письма с напоминаниями от «Открытого контакта» в глубокую урну. Соответственно мы не получили счетов на оплату [аренды] 25 рублей. Зато другие мейлы с того же адреса, например, с проверкой контактной информации, долетели несколько дней назад без всяких помех».

«Наша Ніва» сообщила, что в редакции узнали об отключении домена nn.by ночью, в 1.20. «Мы разбудили руководство Министерства информации, связывались с «Открытым контактом» и «Надежными программами». Вечером встречались с министром информации. Мы также знаем, что наша ситуация обсуждалась силовиками. Однако к вечеру 25 июня ничего так и не решилось», — отмечается в сообщении.

Поэтому редакция 26 июня планирует запустить новый сайт по запасному адресу Nashaniva.by и призывает читателей «добавить этот адрес в закладки и проинформировать друзей устно и в социальных сетях, где теперь искать правдивую информацию по-белорусски».

«Наша ніва» подтвердила временную потерю домена nn.bу

«Адрес — это всего лишь техническое наименование. Каким бы красивым ни было название, если там будет тупая пропаганда, люди не будут ее читать, — говорится в сообщении. — Главное богатство «Нашай Нівы» — аудитория, сотни тысяч патриотичных белорусов, которые стоят за нами».

Редакция заявляет, что «Нашу Нiву», «зерно белорусскости», из страны «выжать не удастся». «С одной стороны, мы будто бы бессильны против своеволия и сейчас, и в будущем будем бессильны. Но нас не сломишь. Выдержка — сила бессильных. Поэтому мы устоим перед этим и более сильными испытаниями, подготовленными для независимой прессы и блогеров на ближайшее время. Пока живы, будем продолжать делать СМИ на белорусском языке. Не на одной платформе, так на другой», — говорится в сообщении.