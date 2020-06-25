Лукашенко объявил, что поставит условия Путину

Александр Лукашенко заявляет о зарубежном вмешательстве в кампанию по выборам президента Беларуси. На эту тему он высказался 25 июня, принимая кадровые решения.

Он ответил оппонентам власти, которые сомневаются в честности выборов. Его слова приводят телеграм-канал «Пул Первого» и пресс-служба президента.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — отметил Лукашенко.

«Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем», — дополнил он.