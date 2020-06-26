«День прожит не зря»: адвокаты продолжают борьбу за Бабарико

Адвокаты находящегося в СИЗО КГБ Виктора Бабарико 25 июня оспорили в Минском городском суде решение районного суда отказать в удовлетворении жалобы на задержание претендента на пост президента.

Как сообщил адвокат Дмитрий Лаевский на своей странице в социальной сети «Фейсбук», «очень важно фиксировать в судебных процедурах отсутствие оснований для задержания и допущенное грубое нарушение его права на защиту».

«Но самое главное: три дня моих попыток посетить Виктора Дмитриевича в следственном изоляторе, подачи жалоб, а также освещение этой темы в СМИ дали результат — адвокатов стали допускать к посещению клиентов. Представьте, что теперь люди в изоляторе (и не только Виктор Дмитриевич) смогут общаться со своими защитниками и получать юридическую помощь. Мы можем делать страну лучше, нужно только не сдаваться», — убежден адвокат.

«День прожит не зря», — считает Лаевский.

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11 июня в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял до ухода в политику, и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности «Белгазпромбанка» проводится по его поручению, при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер», — сказал он 16 июня в интервью телеканалу «Белсат».

18 июня Виктор Бабарико и его сын, руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны. На пресс-конференции в тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По словам председателя КГК, всего в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.

21 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако конкретные статьи обвинения не назывались. Оба Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

Впервые адвокат смог увидеть Бабарико 20 июня, затем — только 24 июня.