Лишь Цепкало и Тихановская получают деньги на выборы

Последние две недели (с 10 по 24 июня) денежные средства поступают в избирательные фонды только двух претендентов на пост президента, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦИК.

За предыдущую неделю на счет Цепкало было перечислено 13 851 рубль и 3 копейки, Тихановской — 4390 рублей 40 копеек. Только эти претенденты в этот период расходовали деньги из своих фондов: Цепкало — 3143 рубля 19 копеек, Тихановская — 2962 рубля.

Избирательные фонды создали семь претендентов на высший государственный пост. Общая сумма поступивших средств составляет 222 697 рублей 53 копейки, потрачено 85 154 рубля.

Наибольшие суммы поступили на счета Виктора Бабарико (155 083 рубля), Цепкало (54 162,13) и Тихановской (6755,40). В фонде Анны Канопацкой 4000 рублей, Сергея Черечня — 2600, Андрея Дмитриева — 57, Александра Таболича — 40.

Наибольшие расходы у Бабарико (45 336,66 рубля), Цепкало (30 953,76) и Тихановской (3318). Канопацкая потратила 3044 рубля, Черечень — 2501,58, Дмитриев и Таболич деньги из своих фондов не брали.

Александр Таболич досрочно завершил участие в избирательной кампании, заявив, что не собрал необходимые 100 тысяч подписей граждан за свое выдвижение. Счет Бабарико 17 июня был заблокирован. На следующий день бывший председатель правления «Белгазпромбанка» был задержан и сейчас находится в СИЗО КГБ.

Размер избирательного фонда не должен превышать 9 тысяч базовых величин – сейчас это 243 тысяч рублей. Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20.

Специальный счет для формирования избирательного фонда кандидат открывает в «Беларусбанке». Фонд является целевым, его средства могут быть использованы только для оплаты расходов, связанных с выборами, в том числе для оплаты работы членов инициативных групп и предвыборной агитации.

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