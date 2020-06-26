Тихановская рассказала, что будет дальше

Потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что в случае своей регистрации готова активно продолжать кампанию.

По словам Тихановской, которые приводит DW , с одной стороны она бы «хотела от этого [выборов] освободиться, мне хочется жить моей спокойной жизнью. Но без Сергея это уже не будет такая жизнь. С другой стороны, я думаю, что это [регистрация] было бы более безопасно для меня. Просто так кандидата в президенты за что-то привлечь уже гораздо сложнее».

Она подчеркнула, что «все так быстро меняется, мы должны слушать народ, это ведь не только наше решение».

Тихановская не исключает, что оппоненты режима смогут договориться, чтобы не размазывать протестные голоса.

«Я как слепой котенок, я не знаю, как правильно поступить. Но если меня зарегистрируют, я пойду дальше. А там, кто знает, может, и в бюллетене окажусь», — заявила претендент.

Светлана Тихановская отметила, что когда у нее возникали мысли о снятии, она «советовалась с нашими людьми: если сниматься, то в пользу кого?»

«Мнения разделились. Я не могу сказать, кому бы я отдала предпочтение, потому что это неуместно. Но мне все говорили не сниматься. Я думаю, это было бы предательством — по отношению к Сергею, прежде всего. Поэтому я не решилась сняться», — подчеркнула она.