Склады трещат от промпродукции

После роста в январе-феврале и снижения по итогам марта в Беларуси в апреле-мае 2020 года отмечен рост запасов готовой продукции в промышленности в денежном выражении, свидетельствуют данные Белстата.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в мае текущего года составило 81,4% против 65,9% в мае 2019-го. Таким образом, за год рост составил 15,5 процентного пункта.

В денежном выражении за май запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий выросли на 135,9 млн рублей и на 1 июня составили 5 млрд 736,1 млн рублей.

По итогам мая наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (116,6% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (108,7%), Гродненская (91,8%), Брестская (78,4%) и Могилевская (75,6%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (56,6%) и Гомельской (42%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 июня 2020 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4,3 раза превысили среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,7 раза), машин и оборудования (в 2,2 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 16,6% (на 1 июня 2019 года — 82,6%), в обрабатывающей — 96,4% (75%), в том числе в пищевой промышленности — 69,1% (55,8%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 105,3% (107,2%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 июня 2020 года составил 38,7% (39,9%), в производстве электрооборудования — 103,6% (93,3%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 108,7% (93%), транспортных средств и оборудования — 120,4% (102,5%), химических продуктов — 63% (41,4%), в нефтепереработке — 5,3% (6,2%).