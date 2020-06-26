В Беларуси накануне утонули трое молодых мужчин

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По информации МЧС, накануне на территории Беларуси утонули три мужчины. Тела двоих пока не найдены.

Фото pexels.com

Как сообщается, около трех часов дня трагедия на воде произошла в озере недалеко от деревни Буднево (Кличевский район). Здесь погиб 30-летний парень. Поиски тела будут сегодня продолжены водолазами ОСВОД.

В 17:40 поступило сообщение об утонувшем 37-летнем мужчине в реке Ипа возле деревни Красная Слободка (Калинковичский района).

Уже поздним вечером утонул в озере недалеко от деревни Саска-Липка (Несвижский район) 32-летний мужчина. Его тело также не найдено.
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Тэги: утонул Город: Кличев Калинковичи Несвиж

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