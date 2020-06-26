Когда санстанция разрешит пить водопроводную воду

По данным аккредитованной лаборатории предприятия «Минскводоканал», в настоящее время вода в распределительной сети города по всем показателям соответствует санитарным правилам и нормам.

«Минскводоканал» сообщил утром 26 июня, что коллектив предприятия работал «в непрерывном режиме», чтобы вывести из системы водоснабжения неприятный запах.

«В самое ближайшее время мы надеемся, запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены», — говорится в сообщении.

«Минскводоканал» благодарит жителей города «за терпение и понимание».

Проблема с качеством водопроводной воды возникла в столице 24 июня, когда жители Фрунзенского и Московского районов стали жаловаться на едкий запах из водопровода. Использовать воду было невозможно. «Минскводоканал» проводил промывку магистральных систем водоснабжения.

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