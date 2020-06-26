Промышленность задолжала по кредитам 49 млрд рублей

Задолженность по кредитам и займам промышленных предприятий Беларуси на 1 мая текущего года составила 48 млрд 950,2 млн рублей — на 11,8% больше, чем на начало 2020 года, и на 5,6% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.

По данным официальной статистики, просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 мая составила 1 млрд 739,3 млн рублей. По данным Белстата, за четыре месяца она снизилась на 14,3%, по сравнению с 1 апреля — выросла на 2%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность промышленных предприятий за январь—апрель выросла на 12,3% до 896,6 млн рублей. В целом внешняя кредиторская задолженность снизилась на 1,6% (до 5 млрд 287,1 млн).

Просроченная кредиторская задолженность выросла на 8,5% и на 1 мая составила 3 млрд 633,9 млн рублей.

Кредиторская задолженность составила 21 млрд 12,3 млн рублей, или на 1,3% меньше, чем на начало 2020 года, и на 3,9% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Внешняя просроченная дебиторская задолженность промышленных предприятий за четыре месяца текущего года выросла на 11% до 701,5 млн рублей.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 18% до 6 млрд 252,3 млн рублей.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 2,7% и на 1 мая текущего года составила 4 млрд 614,3 млн рублей.

Дебиторская задолженность составила 22 млрд 256,1 млн рублей, или на 6,6% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,2% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Затягивание со структурными реформами будет еще больше ухудшать ситуацию с долгами предприятий, считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук.

«Деньги, которые выделяются по госпрограммам в рамках старой экономической модели, идут на увеличение токсичных активов, рискованных ресурсов, а не приводят к модернизации, созданию экономики быстрого роста и устойчивого инклюзивного развития», — отметил он ранее, комментируя БелаПАН официальную статистику состояния расчетов белорусских организаций.

Напомним, на совещании 25 мая Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит положение дел в промышленности, так как отечественные предприятия не могли купить комплектующих, а все, что было, израсходовали.

«Естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — убежден глава государства.