Россия пойдет на жесткие меры, чтобы остановить санкционку из Беларуси

Российское правительство не перестает бороться с санкционной продукцией, которая которая поступает с территории Беларуси.

Так на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко речь шла о возможности введения ответственности для транспортных компаний, которые привозят товары из-за границы, сообщает РБК .

Сообщается, что Минсельхоз, подведомственный ему Россельхознадзор, Минтранс и ФТС уже проработают возможность введения ответственности для транспортных компаний.

Большая часть санкционных продуктов попадает в Россию именно с территории Беларуси, которая стала перевалочной базой для поставок после введения продэмбарго.

Ранее отмечалось, что Абрамченко попросила Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор представить свое видение «по исключению ситуаций поставок» в РФ санкционки с территорий государств — участниц ЕАЭС.

Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. «Движуха в этом направлении»

Россия ввела ограничения на ввоз продовольствия из стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции, которые эти страны ввели против России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Под запрет тогда попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и некоторых других продуктов.