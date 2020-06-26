На блогера Игоря Лосика завели уголовное дело — ему грозит три года колонии

В отношении блогера Игоря Лосика, одного из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга», заведено уголовное дело.

Фото со страницы Игоря Лосика в соцсети

Игорь Лосик был задержан 25 июня после обыска в его квартире.

Как сообщила БелаПАН его жена Дарья, дело возбуждено по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Лосик находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Окрестина. «Вчера до восьми вечера мы не знали, где Игорь и что с ним. Позже позвонил дежурный из Следственного комитета и сказал, что он находится на Окрестина и можно принести ему передачу. Потом я два раза звонила в ИВС. Вчера мне сказали, что разрешат передачу, а сегодня уже, что нет, потому что проводится санобработка здания», — рассказала Дарья.

Сейчас родные занимаются поиском адвоката.

На просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию с задержанием Игоря Лосика представитель Следственного комитета Сергей Кабакович ответил: «К сожалению, ничего сказать пока не могу, потому что информации у меня никакой нет, и не вы первые звоните. Как только информация появится, опубликуем».

Следует отметить, что по статье 342 УК обвиняется также автор youtube-канала «Страна для жизни» блогер Сергей Тихановский, жена которого Светлана Тихановская участвует в президентской кампании. Помимо этого, блогера обвиняют по статье 191 УК (препятствие выборам). Тихановский содержится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

На телеграм-канал «Беларусь головного мозга» подписано 167 тысяч человек. Последние месяцы канал активно освещает события вокруг избирательной кампании, в том числе публиковал видео с участием очевидцев задержаний во время «цепи солидарности» в Минске и других городах 18 и 19 июня, задержаний возле столичного магазина Symbal.by 23 июня.