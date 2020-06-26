Латвия объяснила, почему не открыла границы с Беларусью и Россией

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объяснил, почему страна не открыла границы с с Беларусью и Россией.

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Как пишет DELFI , глава МИД отметил, что границу могут пересекать граждане республики, а также жители Беларуси, РФ и Украины, имеющие вид на жительство в Латвии, однако к ним относится обязательное требование в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

По словам министра, с этими странами открытие границ пока невозможно из-за показателей заболеваемости.

«Это вопрос не политический, а эпидемиологический, — сказал Ринкевич. — Я надеюсь, что мы победим вирус, или появится вакцина, и столь жесткие меры больше не придется принимать. Но пока COVID-19 не побежден, мы должны быть ответственными по отношению к жителям Латвии и ЕС».