Блогера Петрухина перевели из Кобринского ИВС в ЦИП на Окрестина

Блогер Сергей Петрухин, отбывавший 15-суточный административный арест в изоляторе временного содержания Кобринского РОВД, переведен в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина в Минске.

«Об этом мне во второй половине дня 25 июня сообщил по телефону следователь из Минска. Как я понял из разговора со следователем, ему номер моего телефона дал Петрухин, — сказал БелаПАН брестский правозащитник Владимир Величкин. — По словам следователя, арестованный Петрухин будет находиться на Окрестина три дня, потом его переведут в СИЗО. Также следователь сообщил, что Петрухин арестован по «делу Тихановского».

Правозащитник отметил, что на данное время ему неизвестно, в каком статусе находится Петрухин по этому делу. «Идет зачистка информационного пространства от блогеров, показывающих реальную ситуацию в стране», — заявил Величкин.

Сотрудники милиции задержали Петрухина 16 июня в Пуховичском районе Минской области. Он был помещен в ИВС Кобринского РОВД для отбытия 15-суточного административного ареста.

Сергей Тихановский, известный видеоблогер, автор популярного youtube-канала «Страна для жизни», намеревался баллотироваться в президенты, но во время подачи документов на регистрацию инициативных групп оказался в ИВС. Документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана Тихановская, и ее команду зарегистрировали. 29 мая в Гродно Тихановский вновь был задержан после инцидента с милиционерами, один из которых упал. Блогеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). С 13 июня Тихановский находится в карцере минского СИЗО № 1.

11 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич после доклада Александру Лукашенко прокомментировал ход расследования дела в отношении Тихановского и его соратников. В частности он сказал, что «предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц».