Эксперт: коронакризис накрывает предприятия промышленности

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал негативно влиять на работу промышленных предприятий, сообщил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

26 июня в ходе онлайн-встречи в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам» были представлены результаты опроса, который провела компания MIA Research в Беларуси в третьей декаде мая. Были опрошены представители около 100 микро-, малых и средних предприятий десяти основных видов экономической деятельности.

Результаты опроса показали, что в среднем ситуация в мае по сравнению с апрелем стала несколько улучшаться. Если в апреле 52% опрошенных заявили о снижении выручки более чем на 20%, то в мае — 45%. В ходе апрельского опроса 25% респондентов заявили о сокращении персонала, в мае — 20%.

Вместе с тем в мае по сравнению с апрелем стала ухудшаться ситуация в промышленности, отметил Морозов. «Кризис постепенно перекидывается на предприятия промышленности», — сообщил он. В ходе апрельского опроса 20% представителей промышленных предприятий сообщили о снижении выручки более чем на 20%, а в мае об этом заявили 50% представителей промышленных предприятий.

На ухудшение ситуации в промышленности, сказал представитель BEROC, также указывает отношение предприятий к персоналу. «Если в конце апреля предприятия промышленности практически не сокращали персонал, то в мае, столкнувшись с уменьшением выручки, почти пятая часть опрошенных промышленных предприятий (17%) сообщили о сокращении персонала», — отметил Морозов.

Эксперт также обратил внимание на результаты майского опроса бизнеса, проведенного по заказу Исследовательского центра ИПМ. В его ходе представителям предприятий задавали вопрос об их экономическом положении.

«Мы видим, что по сравнению с январем 2020 года значительно увеличился процент тех предприятий, которые считают их положение очень плохим или скорее плохим. В мае 40% опрошенных предприятий негативно оценили положение своих предприятий против 7% в январе», — сообщил Морозов.

Ранее сообщалось, что задолженность по кредитам и займам промышленных предприятий Беларуси на 1 мая текущего года составила 48 млрд 950,2 млн рублей — на 11,8% больше, чем на начало 2020 года, и на 5,6% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Напомним, на совещании 25 мая Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит положение дел в промышленности, так как отечественные предприятия не могли купить комплектующих, а все, что было, израсходовали.

«Естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — убежден глава государства.