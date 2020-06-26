Лукашенко обвинил москвичей о высоких ценах на квартиры в Беларуси

Александр Лукашенко объясняет высокую стоимость квартир в Минске активностью российских покупателей на белорусском рынке недвижимости.

Фото пресс-службы президента

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске? Москвичи ринулись просто в Беларусь», — заявил Лукашенко 26 июня в Солигорске на встрече с активом Минской области.

«Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил: «И за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь — это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям».

«Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — сказал Лукашенко.

Он также считает, что граждане должны приобретать и развивать загородные участки. «Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко призвал «каждого» воспользоваться «хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом». По его мнению, «в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом».