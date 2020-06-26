После высказываний Дяди Вани о выборах отменен его концерт в Гомеле

После высказываний певца и шоумена Дяди Вани (Иван Вабищевич) о президентских выборах отменен его концерт в Гомеле, запланированный на День Независимости.

Концерт должен был пройти 3 июля на набережной Сожа. Его организатором выступило «Правда Радио». По городу были размещены афиши, анонс концерта публиковала на своем сайте государственная газета «Гомельская праўда».

Информацию об отмене концерта БелаПАН подтвердил Иван Вабищевич: «Концерт отменен, отменено финансирование». Артист не смог прямо ответить на вопрос, связана ли отмена концерта с его высказываниями о ситуации в Беларуси. «Я не вдавался в подробности», — сказал он. И добавил: «Мы все умные люди».

Ранее певец написал в Instagram, что гордится людьми, которые поняли, что они не «народец, а народ», теми, кто перестал бояться. «Я горжусь теми, кто, несмотря на препятствия и трудности, покормил, помогал и продолжает помогать врачам. Я горжусь врачами, которые, несмотря на все трудности и «условную» поддержку государства, продолжают лечить, спасать людей и не жалеть себя. Я горжусь теми, кто не побоялся сказать «нет», даже когда ему грозит увольнение. Оказалось, что не все могут быть уволены или заключены в тюрьму. Я горжусь тем, что многие уже сделали свой выбор. Я горжусь тем, что все больше и больше людей начинают думать и размышлять. Люди, которые стали честными с собой!» — написал Вабищевич.

Музыкант также сообщил, что пойдет на выборы президента, чтобы проголосовать за того, кого считает нужным, и надеется, что все так сделают.

Комментируя последние события в стране и действия властей, он отметил: «На мой взгляд, это страх. И тот, кто боится, не может вести людей. Страх заразителен. Я даже не буду вдаваться в подробности о том, кто больше боится — тот, что выше, или тот, что ниже... Это уже не имеет значения. Изменения нужны!»