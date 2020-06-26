После высказываний Дяди Вани о выборах отменен его концерт в Гомеле

/ Культура
Просмотров: 2135

После высказываний певца и шоумена Дяди Вани (Иван Вабищевич) о президентских выборах отменен его концерт в Гомеле, запланированный на День Независимости.

Концерт должен был пройти 3 июля на набережной Сожа. Его организатором выступило «Правда Радио». По городу были размещены афиши, анонс концерта публиковала на своем сайте государственная газета «Гомельская праўда».

Информацию об отмене концерта БелаПАН подтвердил Иван Вабищевич: «Концерт отменен, отменено финансирование». Артист не смог прямо ответить на вопрос, связана ли отмена концерта с его высказываниями о ситуации в Беларуси. «Я не вдавался в подробности», — сказал он. И добавил: «Мы все умные люди».

Ранее певец написал в Instagram, что гордится людьми, которые поняли, что они не «народец, а народ», теми, кто перестал бояться. «Я горжусь теми, кто, несмотря на препятствия и трудности, покормил, помогал и продолжает помогать врачам. Я горжусь врачами, которые, несмотря на все трудности и «условную» поддержку государства, продолжают лечить, спасать людей и не жалеть себя. Я горжусь теми, кто не побоялся сказать «нет», даже когда ему грозит увольнение. Оказалось, что не все могут быть уволены или заключены в тюрьму. Я горжусь тем, что многие уже сделали свой выбор. Я горжусь тем, что все больше и больше людей начинают думать и размышлять. Люди, которые стали честными с собой!» — написал Вабищевич.

Музыкант также сообщил, что пойдет на выборы президента, чтобы проголосовать за того, кого считает нужным, и надеется, что все так сделают.

Комментируя последние события в стране и действия властей, он отметил: «На мой взгляд, это страх. И тот, кто боится, не может вести людей. Страх заразителен. Я даже не буду вдаваться в подробности о том, кто больше боится — тот, что выше, или тот, что ниже... Это уже не имеет значения. Изменения нужны!»

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Иван Вабищевич Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом

Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом

«Выборы президента проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания»

«Выборы президента проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания»

Бабарико останется в политической игре, даже если сядет

Бабарико останется в политической игре, даже если сядет