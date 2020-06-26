Макей: некоторые журналисты стыдливо говорят, что им предлагают деньги за публикацию фейков

Информация, которой располагает МИД, позволяет «судить о том, что некоторые вещи не могут возникнуть спонтанно, а они организованы». Об этом заявил журналистам 26 июня министр иностранных дел Владимир Макей.

«В частности, огромное количество этих фейков, которые служат основанием для выхода на улицы и тому подобное, — сказал Макей в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы государств о попытке иностранного вмешательства в дела Беларуси. — Знаете, ведь некоторые ваши коллеги из независимых СМИ, телеграм-каналов неофициально так стыдливо нам говорят, что «нам предлагают определенные суммы, чтобы мы разместили информацию соответствующего содержания о соответствующих персонах».

На вопрос, кто именно предлагал и какие суммы, Макей ответил: «Не будем называть фамилии, они у нас есть. Можете обратиться к пресс-секретарю, если он сочтет нужным, он может вам рассказать. За размещение в постах в Facebook и других местах».

На вопрос, поступали эти предложения извне или внутри Беларуси, глава МИД заявил: «Может быть, за пределами страны, может быть, на территории Беларуси, но такие вещи существуют, они есть. Я сначала с интересом читал о том, что пишут про меня. Обещали какие-то видео выложить, я ждал с нетерпением, хотя, конечно, сегодня можно любые видео состряпать наподобие генпрокурора Скуратова. Помните, ситуация с генпрокурором или фигура была похожая на Скуратова (генпрокурор России, в марте 1999 года по российскому телевидению показали фильм, где «человек, похожий на генерального прокурора» занимается сексом с двумя девушками — БелаПАН.). Я с нетерпением ждал [про себя], но, к сожалению, его не появилось».