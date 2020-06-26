Глава МИД: швейцарский банк опроверг информацию о счете Виктора Лукашенко

Информацию о том, что у старшего сына главы государства в Швейцарии есть банковский счет, на котором хранится 840 миллионов долларов, глава МИД Владимир Макей назвал фейком.

«Банк сегодня опроверг. Но мы официально запросили швейцарскую сторону о том, чтобы они нам предоставили эту информацию», — приводит БелаПАН слова министра.

«Знаете, когда я был помощником, главой Администрации президента, наверное, я больше знал о личной жизни президента и в том числе о возможно его финансовых счетах и прочее, — продолжил Макей. — Абсурд в том, что те, кто вбрасывает вот эту новость, они исходят из того, что происходит в их странах. Не секрет, что во многих государствах, не буду называть их, сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать: в Беларуси такого не было, нет и не будет. Во всяком случае, пока нынешнее руководство находится у власти».

По словам Макея, Беларусь ожидает от Швейцарии ответа на свой запрос. «Более того, вчера у меня была возможность разговора с главой государства, и я попросил половину этой суммы, если найдем, передать посольству на развитие внешнеэкономической внешнеторговой деятельности со Швейцарской конфедерацией. Он пообещал», — пошутил министр.

На просьбу прокомментировать слова Лукашенко о «кукловодах» из «Газпрома», которые стоят за одним из претендентов на пост президента Беларуси, Макей ответил: «Я думаю, знаете, в чем проблема? И нам, наверное, надо чаще встречаться, хотя мы не занимаемся расследованием тех или иных серьезных дел, связанных с финансовыми операциями или махинациями. Я не могу сейчас сказать, кто прав, кто виноват. Занимаются этим Комитет госконтроля, МВД и иные службы. Рано или поздно, в любом случае, дополнительная информация появится».

По словам Макея, ему понравились недавние оценки ситуации в Беларуси и некоторых кандидатов со стороны Зенона Позняка. «Я во многом с ним согласен, это то, что называется «бачыць здалёк — бачыць трапна». Он видит точно, что происходит, и оценки дает адекватные. Думаю, если бы он был в Беларуси и имел больше информации, он дал бы еще более точную оценку ситуации», — сказал министр.

Макей подчеркнул, что расследование уголовного дела (в отношении претендента на пост президента Виктора Бабарико — БелаПАН.) пока идет. «Думаю, по мере появления каких-то деталей или в случае если не будет нарушена тайна следствия, эти вещи будут представлены общественности», — сказал он.

«У нас, конечно же, существует изначально какое-то недоверие официальной информации, информации, исходящей от властей, но тут пусть у каждого будет на совести: верить или не верить. Но та информация, с которой с нами поделились соответствующие правоохранительные структуры, позволяет утверждать, что через этот банк осуществлялись определенные финансовые махинации. Но еще раз повторюсь: давать конкурентную оценку — прерогатива Генпрокуратуры, суда, соответствующих правоохранительных структур», — добавил Макей.