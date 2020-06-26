Лукашенко: шахтеры «бухтят», что много работы

Александр Лукашенко считает, что его прогнозы по поводу развития ситуации в мире на фоне пандемии сбываются. Об этом он заявил 26 июня в Солигорске на встрече с активом Минской области.

Фото из архива пресс-службы президента

«Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» — цитирует Лукашенко его пресс-служба. «А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось, — добавил он. — Я вам говорил: все закроются, а мы в это время должны тихонько производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить [на зарубежные рынки]».

Лукашенко обратил внимание на ситуацию, которая складывается в ОАО «Беларуськалий». «Знаю, у Головатого (генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. — БелаПАН) сегодня проблема по производству, как меня информировали. Сегодня рынок открылся, есть куда поставлять. И, по моей информации, кое-кто уже начинает «бухтеть»: много работы, загрузка. А я сам себе думаю: слава богу, что у калийщиков много работы, ни в одной стране мира не обижаются на то, что много работы», — отметил глава государства.