В 15 районах Минщины запретили посещать леса

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Посещать леса пока не стоит в 36 районах Беларуси. Такая информация по состоянию на 26 июня размещена на сайте Минлесхоза.

Временно не стоит посещать леса во всех районах Гродненской области, а также в 15 — Минской (Березинском, Вилейском, Дзержинском, Клецком, Крупском, Любанском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском и Узденском). На Гомельщине такие запреты и ограничения действуют в Ветковском, Мозырском, Октябрьском и Речицком районах.

В субботу, 27 июня, в стране сохранится жаркая погода, которая осложняет пожароопасную обстановку. На большей части территории республики воздух прогреется до +30…+31 °С.
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Тэги: Минлесхоз запрет на посещение леса

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