«Мы выйшлі на вуліцу…» Группа Nizkiz выпустила сингл «Правілы»
Могилевская группа Nizkiz представила на цифровых площадках сингл «Правілы» — это первая новая песня после успешного альбома «Сомнамбула» (2019).
«Песня о том, что как бы уютненько и комфортно не было в своём условном “карантине”, надо найти силы выйти из зоны комфорта и сделать шаг в сторону чего-то нового», — говорит вокалист группы Александр Ильин.
Запись делали в Могилеве на студии Arzamas 16. Сведение и мастеринг — в Лос-Анджелесе.
«У нас была идея сделать максимально живое и сырое звучание, — отмечает гитарист Леонид Нестерук. — Как если бы человек сидел вместе с нами на репетиционной точке. Минимум продакшена и студийных фишек. Мы решили не вылизывать партии, оставить многие косячки исполнения — кое-где неровная ритмика, случайные лишние ноты... Всё максимально честно».
В июне Nizkiz также выпустили концертный альбом