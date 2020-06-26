«Мы выйшлі на вуліцу…» Группа Nizkiz выпустила сингл «Правілы»

Могилевская группа Nizkiz представила на цифровых площадках сингл «Правілы» — это первая новая песня после успешного альбома «Сомнамбула» (2019).

Фото Романа Стриги

«Песня о том, что как бы уютненько и комфортно не было в своём условном “карантине”, надо найти силы выйти из зоны комфорта и сделать шаг в сторону чего-то нового», — говорит вокалист группы Александр Ильин.

Запись делали в Могилеве на студии Arzamas 16. Сведение и мастеринг — в Лос-Анджелесе.

«У нас была идея сделать максимально живое и сырое звучание, — отмечает гитарист Леонид Нестерук. — Как если бы человек сидел вместе с нами на репетиционной точке. Минимум продакшена и студийных фишек. Мы решили не вылизывать партии, оставить многие косячки исполнения — кое-где неровная ритмика, случайные лишние ноты... Всё максимально честно».