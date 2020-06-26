В Минске россиянин справил нужду на чужую «Ламборгини» и разбил в ней стекла

Днем 24 июня в Минске наряд Первомайского отдела Департамента охраны МВД задержал 26-летнего жителя Архангельской области по подозрению в хулиганстве.

По информации пресс-службы МВД, иностранец повредил чужой автомобиль, причинив ущерб его владельцу в размере свыше 75 тысяч рублей. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Выяснилось, что перед дебошем парень выпивал и гулял по проспекту Независимости. На парковке торгового центра он обратил внимание на Lamborghini Aventador и помочился на него. Затем в руках гостя столицы оказался мусорный бак, которым были разбиты стекла. Итогом хулиганства стала выкуренная в салоне сигарета и окурок, потушенный о сиденье.

Проезжавший по маршруту милицейский наряд задержал подозреваемого на месте преступления. Он не отрицал своей причастности к погрому и пояснил, что таким образом выразил протест социальному неравенству.

Сейчас россиянин находится в ИВС.