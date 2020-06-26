В Минске россиянин справил нужду на чужую «Ламборгини» и разбил в ней стекла

/ Происшествия
Просмотров: 167

Днем 24 июня в Минске наряд Первомайского отдела Департамента охраны МВД задержал 26-летнего жителя Архангельской области по подозрению в хулиганстве.

По информации пресс-службы МВД, иностранец повредил чужой автомобиль, причинив ущерб его владельцу в размере свыше 75 тысяч рублей. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Выяснилось, что перед дебошем парень выпивал и гулял по проспекту Независимости. На парковке торгового центра он обратил внимание на Lamborghini Aventador и помочился на него. Затем в руках гостя столицы оказался мусорный бак, которым были разбиты стекла. Итогом хулиганства стала выкуренная в салоне сигарета и окурок, потушенный о сиденье.

Проезжавший по маршруту милицейский наряд задержал подозреваемого на месте преступления. Он не отрицал своей причастности к погрому и пояснил, что таким образом выразил протест социальному неравенству.

Сейчас россиянин находится в ИВС.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия российские туристы хулиганство

Другие материалы на эту тему:

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве