Лукашенко: у нас революционеров нет, а вот «майданутых» хватает

Власть будет делать всё, чтобы “не допустить в стране майданов, а революций в Беларуси быть не может». Об этом 26 июня в Солигорске заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Лимит революций исчерпали, более того — у нас революционеров нет. А вот “майданутых” у нас хватает», — отметил официальный лидер.

«Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят».

«Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего президента, — это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом”, — сказал Лукашенко.

«Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента», — резюмировал глава государства.