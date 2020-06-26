Лукашенко против возвращения к Конституции 1994 года

Представленные изменения в Конституцию недостаточно решительные, заявил Александр Лукашенко 26 июня в Солигорске во время общения с трудовым коллективом предприятия «Белкалий-Мигао».

Фото: president.gov.by

По словам главы государства, ему представили несколько вариантов обновленной Конституции, «изменения оказались недостаточно решительными». «Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный лидер подчеркнул, что «местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что на месте им виднее». «Что касается перераспределения полномочий наверху — президент, парламент, правительство, — это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», — сказал Лукашенко.

Он убежден, что возвращение к Конституции образца 1994 года (это предлагает претендент на пост президента Виктор Бабарико) — «движение назад». Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны. «Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть — пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», — сказал официальный лидер.

«Мы будем идти спокойно по принципу развития "Белкалия": если видим, что можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Будем идти от жизни. Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции», — заявил Лукашенко.