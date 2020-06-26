Житель Гомельщины умышленно поцарапал милицейский «Форд»

Утром 21 июня в Гомеле милиционеры районного отдела Департамента охраны, заступая на дежурство, обнаружили царапины на капоте спецавтомобиля. Выяснилось, что повреждения были оставлены накануне вечером, когда предыдущая смена выбывала на срабатывание сигнализации в квартире.

Когда милиционеры направились на охраняемый объект, к служебному автомобилю подошел мужчина и поцарапал капот ключами от квартиры.

Личность подозреваемого установили по записям с видеорегистратора уже через несколько часов после обнаружения повреждения. Им оказался 31-летний житель областного центра, которого задержали и водворили в ИВС.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.