Житель Гомельщины умышленно поцарапал милицейский «Форд»

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Утром 21 июня в Гомеле милиционеры районного отдела Департамента охраны, заступая на дежурство, обнаружили царапины на капоте спецавтомобиля. Выяснилось, что повреждения были оставлены накануне вечером, когда предыдущая смена выбывала на срабатывание сигнализации в квартире.

Когда милиционеры направились на охраняемый объект, к служебному автомобилю подошел мужчина и поцарапал капот ключами от квартиры.

Личность подозреваемого установили по записям с видеорегистратора уже через несколько часов после обнаружения повреждения. Им оказался 31-летний житель областного центра, которого задержали и водворили в ИВС.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. 
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Тэги: уголовное дело повреждение автомобиля милиция Город: Гомель

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