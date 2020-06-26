Пресс-секретарь инициативной группы Тихановской нашелся на Окрестина

Пресс-секретарь инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской находится в ЦИП на Окрестина, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Фото: spring96.org

Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал 15-суточный арест в ИВС Ленинского района Бреста, а затем его перевели в Дрогичин.

26 июня правозащитникам «Весны» стало известно, что блогер находится в минском ЦИП на улице Окрестина. Брестский правозащитник Владимир Величкин полагает, что Кабанов может быть фигурантом «дела Тихановского».

Накануне у родителей Кабанова в деревне Зубачи Березовского района прошел обыск.