Пресс-секретарь инициативной группы Тихановской нашелся на Окрестина

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Пресс-секретарь инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской находится в ЦИП на Окрестина, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Фото: spring96.org

Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал 15-суточный арест в ИВС Ленинского района Бреста, а затем его перевели в Дрогичин.

26 июня правозащитникам «Весны» стало известно, что блогер находится в минском ЦИП на улице Окрестина. Брестский правозащитник Владимир Величкин полагает, что Кабанов может быть фигурантом «дела Тихановского».

Накануне у родителей Кабанова в деревне Зубачи Березовского района прошел обыск.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ЦИП на Окрестина задержания президентские выборы-2020 дело Тихановского Персона: Светлана Тихановская Александр Кабанов Владимир Величкин Город: Минск

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