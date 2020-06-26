Дочь Виктора Бабарико недоумевает по поводу скрытности ведения следствия

Дочь Виктора Бабарико Мария высказалась по поводу обвинений, предъявленных ее отцу, — претендующему на пост президента.

Ее видеообращение 26 июня было показано на ютьюб-канале экс-банкира. Предполагалось, что Мария, живущая в Австралии, выступит в прямом эфире, однако из-за технических проблем была сделана запись обращения, которая была показана через три часа после первоначально объявленного времени.

«Мне обидно, что кто-то может считать своих людей настолько глупыми, чтобы думать, что они не смогут установить причинно-следственные связи, — заявила дочь претендента на президентский пост. — Мне непонятно, почему весь процесс проходит под каким-то покровом тайны. Получается, что адвокатам с одной стороны запрещают оглашать детали дела, но в это же время в прессе совершаются голословные обвинения и они идут по нарастающей. Начиналось это с неуплаты налогов, потом это — из того, что я видела — переросло в какую-то криминальную организацию. Я с интересом буду смотреть, что будет дальше. Сговор мира против Беларуси? Интергалактические заговоры?»

Мария сказала, что очень переживает за отца и брата — Эдуарда Бабарико, которому также предъявлены обвинения по уголовному делу. Она выразила поддержку «тем, кто находится в точно такой же ситуации», как и она, кто «не может связаться со своими близкими и родными». «Вы постоянно в эти дни в моих мыслях», — сказала дочь экс-банкира.

По словам Марии, многие спрашивают у нее, знала ли она о решении отца участвовать в выборах, консультировался ли он с детьми по этому поводу. Мария подчеркнула, что в их семье «все решения принимаются совместно, тем более решения такого уровня и такого масштаба».

«Впервые я поняла, насколько серьезно папа об этом задумывается, в конце прошлого года, когда он спросил мое мнение по этому поводу, — сказала она. — Я ему тогда сказала, что для меня самое важное — его безопасность. Я, конечно, тогда за него переживала и сейчас очень-очень переживаю, но он мне тогда сказал: "Ты понимаешь, Маш, я ведь знаю, что нужно делать. Что я буду говорить своим внукам? Что я знал, что нужно делать, но я побоялся?"»

«Меня очень радует, что многие ваши сообщения были этому посвящены — вы благодарили моего папу и моего брата за ту невероятную смелость, за то, что они шли на этот шаг, прекрасно зная, что они теряют, на какие риски они идут. И они все равно на это пошли», — отметила дочь Бабарико.

Она убеждена, что «все будет хорошо, потому что по-другому это быть не может». «Потому что каждый из вас, я уверена, приложит все усилия, которые вы можете, для того, чтобы построить новую и процветающую Беларусь. Я постараюсь сделать все возможное со своей стороны, чтобы в этом помочь», — подытожила Мария Бабарико.

11 июня в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности «Белгазпромбанка» проводится по его поручению, при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

18 июня Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны. На пресс-конференции в этот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По словам председателя КГК, всего в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Адвокаты подтвердили журналистам факт предъявления Виктору Бабарико обвинений, журналистам но оглашать конкретную статью Уголовного кодекса защитникам запрещено.