В Гродно вновь задержали члена инициативной группы Тихановской Амплеева

В Гродно 26 июня задержан Евгений Амплеев, член инициативной группы по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской на пост президента.

«Евгений успел сообщить, что в ориентировке милиции указаны его фамилия и номер его автомобиля, который нужно тоже задержать. Причина задержания неизвестна. Амплеева повезли в РОВД Ленинского района Гродно», — отмечается в пресс-релизе правозащитного сайта spring96.org .

Амплеев уже задерживался 20 июня в областном центре, на Советской площади, где собрались граждане, откликнувшиеся на призыв выразить солидарность с арестованными в период сбора подписей. На площади Ленина люди поставили тапки Амплеева, которого задержали и увезли босиком.

Ранее в городе задерживались также члены инициативной группы Тихановского Ольга Корякина и Юлия Карначева. У первой провели обыск, вторую оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей).