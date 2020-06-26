Черногория вернулась к жесткому карантину

Правительство Черногории возобновило действие ранее отмененных жестких карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса, указано на сайте правительства.

В рамках карантина снова запрещены спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе. Также запрещены богослужения вне церквей. Во время похорон на кладбищах разрешается присутствовать только членам семьи.

Кроме того, в двух муниципалитетах на севере страны введен комендантский час с 18:00 до 05:00.

Черногорская экономика значительную часть доходов получает от туризма вдоль своего побережья Адриатического моря. Страна объявила себя свободной от коронавируса 25 мая.

В Черногории 24 июня в разных городах прошли массовые акции протеста против задержания руководителей администрации города Будвы, возникли беспорядки и столкновения с полицией.