В Китае сгорел грузовик с 20 тысячами «Айфонов»

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В Китае грузовик, который доставлял большую партию смартфонов iPhone 11 в магазины, не добрался до места назначения из-за ДТП.

Авария произошла на скоростном шоссе недалеко от Нанкина, столицы провинции Цзянсу в Восточном Китае, которая находится примерно в 300 километрах от Шанхая, передает newsflare.com.

Грузовик перевернулся и занял две полосы движения в левом ряду. В ДТП приняли участие и другие транспортные средства. Авария не привела к человеческим жертвам, однако после нее произошло возгорание, в результате чего была уничтожена большая часть груза.

В грузовике находились смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в черном и зеленом цветах. Источники подтверждают, что на месте аварии сгорело около 20 тыс. смартфонов компании Apple.
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Тэги: iPhone 11 ДТП Город: Нанкин

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