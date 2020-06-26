Замглавы Администрации президента назвал «абсолютно рядовой» ситуацию с водой в Минске

«Абсолютно рядовой» назвал ситуацию с водой в Минске заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой.

«На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически в весь жилищный фонд города Минска. Я думаю, что буквально до конца дня — начала утра вода будет разрешена и для питьевых целей. По крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд», — приводит слова Крутого телеканал СТВ .

Базовая версия, по его словам, — во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора месяцев в условиях жары и под влиянием прочих факторов находилась в застойном положении. «Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему, пройдя через соответствующие системы очистки, с реагентами и прочее. Но тем не менее вызывала такую ситуацию», — заявил чиновник.

«Я не думаю, что здесь есть какой-то уж слишком избыточный форс-мажор, — сказал Крутой. — Возможно, на фоне проходящей в том числе политической кампании любое событие рассматривается под увеличительным стеклом. И, естественно, абсолютно рядовые, штатные ситуации, к сожалению, выходят на такой уровень».

Как сообщалось, Мингорисполком пока не снял запрет на использование воды как питьевой в районах, где водоснабжение производится из поверхностных источников.

Первые обращения по качеству воды стали поступать 24 июня от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. «До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига — Тимирязева в Центральном», — заявил председатель горисполкома Анатолий Сивак.

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