После видеообращения детей к Лукашенко под Гомелем закрывают токсичное производство

На школьном дворе деревни Лопатино (Гомельский район) 26 июня состоялось собрание местных жителей по вопросу площадки для размещения и утилизации строительного мусора.

Здесь в 2016 году появилось предприятие «Утилизатор», куда свозился для переработки строительный мусор: трубы, минеральная вата и др. Дробильные установки создавали в деревне шум, от мусора разлеталась пыль.

По дорогам постоянно ездили грузовики. Жители опасались за свое здоровье и безопасность. Они писали коллективные обращения во все инстанции, но получали ответы о законности работы предприятия и соблюдении всех норм.

24 июня на сайте «Сильные новости» появилось видеообращение детей деревни Лопатино. Они объясняли проблемы деревни, связанные с «Утилизатором», и просили Александра Лукашенко «обеспечить права детей на чистый воздух, землю, воду».

26 июня председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина заявила жителям деревни, что принято решение о прекращении работы ООО «Утилизатор». Она пообещала, что в течение месяца отходы будут вывезены.

Заместитель главного санитарного врача области Светлана Саварина рассказала на встрече, что санитарные органы изучили документацию и нашли нарушения в деятельности «Утилизатора». Проверку предприятия проводит и прокуратура.

Жители деревни задали представителям власти ряд вопросов, в частности, почему ранее на все обращения были даны ответы, что «Утилизатор» работает в соответствии с законом, хотя вредное производство размещено в 27 метрах от жилых домов.

Родители детей, которые выступали в ролике, сообщили БелаПАН, что начальство начало искать виновных в появлении обращения. «Были претензии и к заведующей клубом — якобы дети не охвачены ее работой, ходят по деревне без дела, и к учителям. Но мы сегодня просили представителей отдела образования, чтобы не трогали наших учителей. Они ни при чем», — заявили родители.

Виктория Ахраменко воспитывает троих детей, которые участвовали в записи ролика. «Мне из школы предложили написать заявление, что я несу за детей ответственность в летнее время. А что, я раньше не несла ответственности за своих детей? Я и без школы смотрю за ними. А куда им деться в деревне? Ни детской площадки поиграть, ничего. Поставили бы хотя песочницу, грибок какой. Поле было, где еще мы детьми играли — его перепахали. Грузовики на «Утилизатор» носятся на большой скорости — я детей чуть ли не из-под колес выхватываю», — отметила Ахраменко.

Жительница деревни Елена Карасевич считает, что вредное производство закрыли, «потому что резонанс пошел, на верхах узнали о проблеме». У ее сына астма. Женщина уверена, что обострение болезни связано с деятельностью вредного производства рядом с ее домом.