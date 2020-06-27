Правозащитник: власть сформировала «стерильные» участковые комиссии — число представителей оппозиции сократилось в пять раз

Власти сводят избирательный процесс к простой административной процедуре. К такому выводу пришел координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович по итогам формирования составов участковых избирательных комиссий по выборам президента.

В кампанию наблюдения «Правозащитники за свободные выборы» входят закрытый властями правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

В комментарии, опубликованном на сайте кампании, Лабкович отметил, что этап формирования участковых избиркомов «имел все болезни, которые мы наблюдали на прошлых избирательных кампаниях».

По его словам, власти «продолжают сохранять полный контроль за избирательным процессом», сводя его к административной процедуре, в которой избирателям «отводится роль — проголосовать и не задавать вопросов».

«Сейчас мы имеем наименьший процент представителей оппозиционных политических партий в участковых комиссиях по сравнению с прошлыми выборами 2015 года. Этот показатель сократился в пять раз. Сейчас это всего шесть человек. И даже вместе с пятью представителями инициативы выдвиженца в кандидаты Виктора Бабарико «Честные люди», где прошло еще пять человек, комиссии остаются полностью стерильными», — констатирует правозащитник.

Как и в прежние годы, отмечает он, при формировании комиссий сохраняется «производственный принцип, когда в комиссиях оказываются люди с одного предприятия или учреждения». «Показательным является заседание администрации Фрунзенского района Минска, где виден показушный искусственный характер этой процедуры. Стыдно смотреть, как взрослые люди сидят и кривляются, что они действительно обсуждают состав комиссии», — пишет Лабкович.

«Красноречиво описывает отношение властей и высказывание председательницы ЦИК Лидии Ермошиной об уставе и монастыре. Но надо понимать, что это не их монастырь, это выборы, где участвуют все граждане. И вопрос доверия к комиссиям — один из основных точек оценки, насколько выборы в Беларуси действительно свободные и справедливые”, — подчеркнул правозащитник.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, к 24 июня сформировано 5.723 участковых избиркомов, в состав которых вошло 63.347 человек. Из 539 выдвигавшихся представителей оппозиционных партий в комиссии включено всего шесть.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, комментируя итоги формирования участковых избирательных комиссий в видеообращении 25 июня, заявила, что ЦИК «не видит в целом нарушений процедуры при образовании избирательных комиссий».

«Все, скажем так, интернет-претензии, которые встречаются в сети на данный момент, несостоятельны и не свидетельствуют о нарушении процесса при образовании комиссий», — считает Ермошина.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.