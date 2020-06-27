Что произошло с рублем

/ Экономика
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На прошедшей рабочей неделе все основные иностранные валюты укрепили свои позиции.

Вот как они и еще две валюты стан соседей Беларуси завершили свои сессии:

  • евро вырос на 0,0099 пункта (с 2,6654 до 2,6753 белорусского рубля);
  • доллар укрепился на 0,0082 пункта (с 2,3757 до 2,3839 белорусского рубля);
  • российский рубль поднялся на 0,0271 пункта (с 3,4215 до 3,4486 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый стал крепче на 0,0171 пункта (с 5,9773 до 5,9944 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна выросла на 0,0393 пункта (с 8,8922 до 8,9315 белорусского рубля за 100 гривен).
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Тэги: валюта

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