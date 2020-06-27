Где ГАИ расставила ловушки

В наступившие выходные сотрудники Госавтоинспекции продолжат следить за соблюдением водителями разрешенных скоростных режимов.

Кроме патрулей ДПС на дорогах выставлены мобильные радары. В частности, они находятся в следующих местах:

Брест (улица 28 июля);

Брест (проспект Машерова);

дорога Р49 (от Дымовщины до Шапуры);

Гродно (улица Суворова);

дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском и Волковысском районах);

трасса М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе).

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Кроме этого, как сообщили в ГАИ Гомельской области, на территории региона будет проведена массированная отработка дорог Н4279 Брагин — Гомель и Р36 Мозырь — Лельчицы — Милашевичи.

А на территории Минской области будет проведена профилактическая акция «Трезвый водитель».