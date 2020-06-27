В Минске «минировали» вокзал и крупные торговые центры

Экстренные службы проводили проверку по сигналам о минировании.

Как сообщили в МЧС, накануне вечером поступило сообщение о минировании в столице зданий ж/д вокзала, торговых центров «Дана Молл», «Замок» и «Арена-сити», а также железной дороги между Полоцком и Новополоцком.

«После проведенных обследований взрывоопасные предметы не обнаружены. Эвакуация не проводилась, задержка в движении товарного поезда составила 40 минут», — отметили в дежурной части.