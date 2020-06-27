Пропавший подросток утонул в Полоцке 27.06.2020 / 10:09 / Общество Просмотров: 565 A- A+ Поиски 16-летнего парня велись около суток. Работники ОСВОД обнаружили в искусственном водоеме на улице Парковой в Полоцке тело подростка 2004 года рождения, сообщает МЧС. Парня разыскивала милиция с 25 июня. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: утонул Город: Полоцк Другие материалы на эту тему: В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер В алтайской реке утонул турист из Гродно Парень утонул в центре Минска Студент колледжа спас провалившуюся под лед третьеклассницу