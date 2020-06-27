Пропавший подросток утонул в Полоцке

/ Общество
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Поиски 16-летнего парня велись около суток.

Работники ОСВОД обнаружили в искусственном водоеме на улице Парковой в Полоцке тело подростка 2004 года рождения, сообщает МЧС.

Парня разыскивала милиция с 25 июня.
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Тэги: утонул Город: Полоцк

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