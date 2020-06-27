Как не оказаться в автозаке? Задававший этот вопрос дежурному РОВД минский блогер очутился на Окрестина

Блогера и участника проекта obzoor.by Ивана Пруса по информации Telegram-канала «Отчислено» задержали в пятницу, 26 июня, около 17:00.

Причиной стал звонок в Московский РУВД, где он пытался узнать: как нужно себя вести на улице, чтобы не оказаться в автозаке. Видеозапись разговора набрала более 8 тысяч просмотров, сообщает belsat.eu .

«Если коротко: не беспокойтесь, никого нигде в автозаки не забирают. Так что можно расслабиться и спать спокойно. А милиция уже позаботилась о нашем покое», — подытожил Иван.

Сейчас блогер находится в ИВС на Окрестина, а в понедельник его ждет суд по арт. 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство).

Эту информацию «Белсату» подтвердили и участники проекта obzoor.by:

«Да, Ваню задержали. Он на Окрестина. Сейчас ищем ему адвоката и отправляем телеграммы в ИВС, чтобы он не скучал», — сообщили нам.

После брутального разгона очереди к магазину Symbal.by в Минске многие белорусы начали звонить в РУВД и спрашивать, как, находясь на улице, не быть задержанным. Однако Иван Прус — первый человек, которого задержали из-за этого.