«Международная амнистия»: белорусские власти проводят полномасштабную зачистку инакомыслия

Немедленно освободить арестованных блогеров и положить конец подавлению свободы выражения призвала белорусские власти организация «Международная амнистия».

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Комментируя сообщения об аресте Игоря Лосика, Сергея Петрухина и Сергея Спариша, старший координатор организации Аиша Чжан отметила: «Белорусские власти проводят полномасштабную зачистку инакомыслия, применяя репрессивные законы, чтобы подавить критику в преддверии выборов, на которых Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Оппозиционные кандидаты, их сторонники и независимые СМИ столкнулись с произвольными задержаниями, крупными штрафами и тюремным заключением. Сейчас мишенью становятся те, кто активно работает в социальных сетях».

«Мы шокированы последними арестами, — заявила представитель «Международной амнистии». — По меньшей мере еще два популярных блогера Владимир Неронский и Владимир Цыганович уже находятся под арестом, им предъявлено обвинение». «Никто не может быть наказан за использование интернета для выражения мнения о правительстве и его политике. Власти должны помнить, что свобода слова — право, а не преступление».

Как сообщил ранее правозащитный сайт spring96.org , Неронский и Петрухин проходят по «делу Тихановского». Их подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих порядок, либо активном участии в них» (ст. 342 УК). Речь идет о событиях 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под стражей из-за обвинения по аналогичной статье УК.

Правозащитники убеждены, что пикет был мирным собранием граждан, которое полностью соответствовало нормам избирательного законодательства. Все произошедшие в тот день задержания они считают политически мотивированными. Тихановский ранее уже был признан политзаключенным.

Правозащитники также располагают информацией, что против Неронского возбудили еще одно уголовное дело — по статье 369, усмотрев оскорбление председателя Слуцкого райисполкома (Минская область) в одном из видеороликов блогера в YouTube.

25 июня стало известно о возбуждении дел по статье 342 УК в отношении администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика и минского видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgON). Информации о том, в чем конкретно их подозревают, пока нет.

Сергей Спариш — активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада», модерировал несколько ее телеграм-каналов.

Заместитель председателя закрытого властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович расценивает уголовное преследование блогеров как препятствование гражданам в реализации прав, которые гарантируют Конституция Беларуси и международные документы, в том числе права на организацию мирных собраний.

Выступая 25 июня в Палате представителей, министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы», управляются через телеграм-каналы и через стримы «Радыё Свабода».