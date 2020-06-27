«Международная амнистия»: белорусские власти проводят полномасштабную зачистку инакомыслия
Немедленно освободить арестованных блогеров и положить конец подавлению свободы выражения призвала белорусские власти организация «Международная амнистия».
Комментируя сообщения об аресте Игоря Лосика, Сергея Петрухина и Сергея Спариша, старший координатор организации Аиша Чжан отметила: «Белорусские власти проводят полномасштабную зачистку инакомыслия, применяя репрессивные законы, чтобы подавить критику в преддверии выборов, на которых Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Оппозиционные кандидаты, их сторонники и независимые СМИ столкнулись с произвольными задержаниями, крупными штрафами и тюремным заключением. Сейчас мишенью становятся те, кто активно работает в социальных сетях».
«Мы шокированы последними арестами, — заявила представитель «Международной амнистии». — По меньшей мере еще два популярных блогера Владимир Неронский и Владимир Цыганович уже находятся под арестом, им предъявлено обвинение». «Никто не может быть наказан за использование интернета для выражения мнения о правительстве и его политике. Власти должны помнить, что свобода слова — право, а не преступление».
Как сообщил ранее правозащитный сайт
Правозащитники убеждены, что пикет был мирным собранием граждан, которое полностью соответствовало нормам избирательного законодательства. Все произошедшие в тот день задержания они считают политически мотивированными. Тихановский ранее уже был признан политзаключенным.
Правозащитники также располагают информацией, что против Неронского возбудили еще одно уголовное дело — по статье 369, усмотрев оскорбление председателя Слуцкого райисполкома (Минская область) в одном из видеороликов блогера в YouTube.
25 июня стало известно о возбуждении дел по статье 342 УК в отношении администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика и минского видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgON). Информации о том, в чем конкретно их подозревают, пока нет.
Сергей Спариш — активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада», модерировал несколько ее телеграм-каналов.
Заместитель председателя закрытого властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович расценивает уголовное преследование блогеров как препятствование гражданам в реализации прав, которые гарантируют Конституция Беларуси и международные документы, в том числе права на организацию мирных собраний.
Выступая 25 июня в Палате представителей, министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы», управляются через телеграм-каналы и через стримы «Радыё Свабода».