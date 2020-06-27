Телеведущий Сергей Дорофеев: Беларусь создают люди, а не власть

Сейчас отчетливо стало видно, что принцип «Государство — это я» разрушителен. Суверенитет — это не кто-то один, это мы все, — убежден известный белорусский телеведущий Сергей Дорофеев. Своими мыслями он поделился в интервью газете «Салiдарнасць» .

«Независимость — это не чей-то забор в Дроздах и даже не демаркированная граница по всему периметру нашей земли, — считает журналист. — В первую очередь, это то, что любую общность людей делает нацией — язык, культура, уважение к праву и свободам, достоинство, знание своей истории».

Сегодня в Беларуси пересекаются интересы самых разных геополитических сил, — отмечает Дорофеев. — Я хорошо понимаю, как в этом смысле власти приходится нелегко. И ни одна власть не справится, если за ее спиной не будет народа. Но такая поддержка строится только на доверии. Автозаки доверия не добавляют».

Отвечая на вопрос о своем видении ситуации с коронавирусом в Беларуси, телеведущий считает, что даже с точки зрения политтехнологической в стране можно было сделать все по-другому. «Как бы это странно ни звучало, но коронавирус мог дать невиданные шансы этой власти, — считает Дорофеев, — вирус пришел извне, перед схожими проблемами стал весь мир. Ведь они могли включить режим искренности и правды, а он конвертировался бы в симпатии и голоса. И верное телевидение в этом сыграло бы для власти не последнюю роль.

«Мои мечты просты. Уверен, они такие же, как и у любого белоруса. Потому что нашу страну создают люди, а не власть. Еще мечтаю, что когда-нибудь людей не будут называть преступниками до решения суда. И суды станут судами, — высказал надежду журналист. — Искренне надеюсь, что здравый смысл возобладает и государство все-таки перестанет ранить и нас, и себя «бритвой Оккама». Очереди в магазин, цепи людей и сигналящие водители не заслуживают Окрестина, штрафа, хапуна и автозака, как не заслуживает их вообще все, что происходит сегодня в Беларуси. То, что власть может сделать посредством меньшего, не стоит делать посредством большего — ну не нравятся ей майки и хлопающие в ладоши люди — предложите свои рецепты консолидации».