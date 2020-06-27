За грязную воду жителям некоторых районов Минска сделают перерасчет за водоснабжение

Столичная сеть водоснабжения насчитывает две тысячи километров труб. Максимальный слив жителями города воды с остаточным запахом ускорит поступление чистой, сообщает в своем Телеграм-канале Мингорисполком.

В связи с некачественной водой в ряде районов Минска жителям сделают перерасчет за услугу водоснабжения.

Накануне Минздрав сообщил, что ситуация с качеством питьевой воды по ряду адресов в трех районах Минска остается нестабильной.

Проблему с некачественной водой городские службы пытались решить еще в течение четверга, 25 июня. Глава Мингорисполкома Анатолий Сивак заявил, что точные причины проблемы пока не установлены.

«В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2.569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты», — цитировал Сивака телеграм-канал горисполкома вечером 25 июня.

Глава столичной власти отметил, что проблемы с водой возникли в тех районах, куда вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать 24 июня от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. «До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига — Тимирязева в Центральном», — заявил председатель Мингорисполкома.

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