В Гомеле мужчина во хмелю решил искупаться, после чего не смог выбраться из озера
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Поздно вечером 26 июня гомельским спасателям поступило сообщение о том, что на водоеме по улице Петра Бровки купавшийся мужчина не может самостоятельно выбраться на берег.
Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, пострадавший находился в воде на расстоянии около пяти метров от берега.
По предварительным данным, события развивались следующим образом. Мужчина с приятелями выпивал на берегу озера, после чего направился домой. По дороге его осенила мысль искупаться — он спустился в воду, а вот самостоятельно выйти уже не смог.
Спасатели вытащили бедолагу на берег и передали бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован.