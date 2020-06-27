В Гомеле мужчина во хмелю решил искупаться, после чего не смог выбраться из озера

Поздно вечером 26 июня гомельским спасателям поступило сообщение о том, что на водоеме по улице Петра Бровки купавшийся мужчина не может самостоятельно выбраться на берег.

Фото: МЧС.

Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, пострадавший находился в воде на расстоянии около пяти метров от берега.

По предварительным данным, события развивались следующим образом. Мужчина с приятелями выпивал на берегу озера, после чего направился домой. По дороге его осенила мысль искупаться — он спустился в воду, а вот самостоятельно выйти уже не смог.

Спасатели вытащили бедолагу на берег и передали бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован.