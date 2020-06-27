Видеофакт. Цепь солидарности с задержанными белорусами выстроилась в центре Дубая

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Накануне, 26 июня, белорусы, живущие в Объединенных Арабских Эмиратах, провели акцию солидарности, выстроившись в цепочку в Дубае.

Бело-красно-белый флаг развевался в самом центре эмирата — на фоне небоскреба «Бурдж-Халифа» возле Dubai mall, сообщает gazetaby.com.

Акции солидарности с задержанными по политическим мотивам белорусами собрала несколько десятков человек, многие из которых были в одежде с элементами национальной символики. Некоторые неравнодушные земляки сделали видеообращения.

 

 

За сутки видео посмотрели более 70 тысяч человек.

Отметим, подобные акции солидарности с задержанными белорусами проходят в эти дни по всему миру: в США, Испании, Украине, Литве, Варшаве, Британии и других странах.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: акция солидарности президентские выборы-2020 Город: Дубай

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