Видеофакт. Цепь солидарности с задержанными белорусами выстроилась в центре Дубая

Накануне, 26 июня, белорусы, живущие в Объединенных Арабских Эмиратах, провели акцию солидарности, выстроившись в цепочку в Дубае.

Бело-красно-белый флаг развевался в самом центре эмирата — на фоне небоскреба «Бурдж-Халифа» возле Dubai mall, сообщает gazetaby.com .

Акции солидарности с задержанными по политическим мотивам белорусами собрала несколько десятков человек, многие из которых были в одежде с элементами национальной символики. Некоторые неравнодушные земляки сделали видеообращения.

За сутки видео посмотрели более 70 тысяч человек.

Отметим, подобные акции солидарности с задержанными белорусами проходят в эти дни по всему миру: в США, Испании, Украине, Литве, Варшаве, Британии и других странах.