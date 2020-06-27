Минздрав: запреты на использование воды в Минске будут сняты в ближайшее время

Запреты на использование гражданами воды во Фрунзенском и Московском районах столицы будут сняты в ближайшее время, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

Фото: enigma-project.ru

Санитарно-гигиеническая служба города в вечернее и ночное время провела и проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах Минска. Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям.

Причем по Фрунзенскому району пробы с отклонением от нормативных требований не регистрируются уже более чем сутки.

По Московскому району (квартал Громова — Рафиева и прилегающие улицы) утром 26 июня отмечались отклонения по физико-химическому показателю в трех образцах — 1,05 — 1,26 ПДК (предельно допустимая концентрация) хлорорганических соединений (хлороформ). По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня, вода соответствует всем требованиям.

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в круглосуточном режиме.