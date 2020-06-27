COVID-19. В Беларуси число подтвержденных случаев превысило 61 тысячу, умерших — 377 человек

/ Общество
Просмотров: 89

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 61.095 (+382 за последние сутки), скончалось 377 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Фото: Orna Wachman / Pixabay.

Второй день суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, составляет меньше 400, однако больных выявлено больше, чем в предыдущие сутки (331 случай и шесть смертей).

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровели и выписаны 44.126 пациентов (за последние сутки 1.437). Таким образом, излечилось две трети заболевших.

Проведено 959.880 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 20.356.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Два месяца министерство не проводит пресс-мероприятия.


Коронакризис сильнее всего нажал на болевые точки малых городов

26 июня на встрече с лучшими выпускниками медуниверситетов министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в стране улучшается. «Мы регистрируем меньше коронавирусных осложнений в виде пневмоний», — сказал он.

21 июня в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минздрава отметил, что население стало меньше уделять внимания мерам безопасности, «рано расслабились». «Все наши рекомендации остаются в силе, особенно это касается уязвимых групп населения. Это меры социального дистанцирования, ношение масок в местах скопления людей. Людей с признаками инфекционных процессов мы также просим по возможности оставаться дома, вызывать врача на дом, а при передвижении за пределами квартиры использовать средства индивидуальной защиты», — отметил Караник.


Эксперт: коронакризис накрывает предприятия промышленности

Говоря о возможной второй волне заболеваемости COVID-19, он призвал готовиться к тому, что «вирус останется в популяции». «Мы используем все это время, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения и повысить ее стрессоустойчивость», — сказал чиновник.

По мнению Караника, вторая волна коронавируса если и случится, то «будет менее значимой, и система готова к ней гораздо лучше, чем к первой».

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус Персона: Владимир Караник Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?