COVID-19. В Беларуси число подтвержденных случаев превысило 61 тысячу, умерших — 377 человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 61.095 (+382 за последние сутки), скончалось 377 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Фото: Orna Wachman / Pixabay.

Второй день суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, составляет меньше 400, однако больных выявлено больше, чем в предыдущие сутки (331 случай и шесть смертей).

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровели и выписаны 44.126 пациентов (за последние сутки 1.437). Таким образом, излечилось две трети заболевших.

Проведено 959.880 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 20.356.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Два месяца министерство не проводит пресс-мероприятия.

26 июня на встрече с лучшими выпускниками медуниверситетов министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в стране улучшается. «Мы регистрируем меньше коронавирусных осложнений в виде пневмоний», — сказал он.

21 июня в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минздрава отметил, что население стало меньше уделять внимания мерам безопасности, «рано расслабились». «Все наши рекомендации остаются в силе, особенно это касается уязвимых групп населения. Это меры социального дистанцирования, ношение масок в местах скопления людей. Людей с признаками инфекционных процессов мы также просим по возможности оставаться дома, вызывать врача на дом, а при передвижении за пределами квартиры использовать средства индивидуальной защиты», — отметил Караник.

Говоря о возможной второй волне заболеваемости COVID-19, он призвал готовиться к тому, что «вирус останется в популяции». «Мы используем все это время, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения и повысить ее стрессоустойчивость», — сказал чиновник.

По мнению Караника, вторая волна коронавируса если и случится, то «будет менее значимой, и система готова к ней гораздо лучше, чем к первой».