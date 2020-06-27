В Омске скорая выгрузила на помойке пожилого мужчину с травмой

Он не мог передвигаться и криками взывал о помощи, сообщила местному изданию «Подъем» женщина-очевидец.

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«Увидели сначала скорую у гаражей, потом, когда она уехала, услышала крик о помощи. На помойке в кустах лежал человек лицом вниз: забинтованная нога в крови, просил помочь, говорил, что ему плохо. Он не бомж — на нем чистые вещи, от него не пахло, вторая нога была чистая, на нем был памперс, катетер, руки были сильно поранены, как будто его привязывали. Дочь позвонила в скорую, там сказали, что он бушевал и бегал пьяный по больнице. Хотя человек вообще ходить не мог».

Собеседница «Подъема» рассказала, что вызвала участкового и скорую.

«Приехала скорая. Девушка кричала, что он им не нужен, что это бомж, его все равно выбросят, что таких не только привязывать надо, а руки отрубать. Они между собой разговаривали, что якобы у него гангрена. Участковый сделал замечание, сказал, что нужно найти родственников. Он сам был в шоке. Я написала заявление».