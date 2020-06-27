В Барановичском районе столкнулись фура и легковушка: погибли два человека

ДТП с участием легкового автомобиля и фуры случилось около пяти часов вечера 27 июня в Барановичском районе на автодороге Р-99 Барановичи — Волковыск — Гродно.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Кэдди» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.

В результате происшествия 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка «Фольксвагена» — оба жители Слонима — погибли на месте, управлявший грузовиком 49-летний минчанин госпитализирован, сообщает Следственный комитет.